Jeroen haalt na overlijden zoon meer dan twee miljoen euro op: 'Liefde en steun uit hele land'

Nu de actie erop zit, weet hij nog niet helemaal wat hij nu gaat doen. "Jaa, wat nu? Goede vraag. Vandaag is de eerste dag dat ik niet ga rennen. Dat is even wennen." Zat van het hardlopen is hij niet. "Ik denk dat ik morgen toch een beetje ga uitlopen. Ik wil het ook graag bijhouden een paar dagen per week. Als jij je zo fit voelt, is dat wel lekker. Zowel fysiek als mentaal. Ook is een fitte papa mooi voor mijn kinderen."