112-nieuws: Mishandeling na verkeersruzie in Utrecht | Woningen ontruimd na brand in Woerden

In een appartement aan de Rembrandtlaan in Woerden is rond 07.15 brand uitgebroken. Omdat de rook zich via het trappenhuis verspreidde, heeft de brandweer alle bewoners van het complex met een ladderwagen uit hun woningen gehaald. De bewoner van het getroffen appartement was niet thuis. Twee personen zijn door de ambulance nagekeken na het inademen van rook. De oorzaak van de brand is onbekend.