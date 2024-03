Remi paste tang aan om olifantje Yindi te bevrijden van tak in slurf

Amersfoort - Het was een "simpele oplossing" maar daarmee hielp Remi van de TU Delft olifantje Yindi enorm. Het kalf in DierenPark Amersfoort had een tak van 75 centimeter in haar slurf. Het olifantje at en dronk nauwelijks. De verzorgers kregen de stok er niet uit. Maar met een speciale tang van Remi lukte het wel. Omroep West sprak met de 'redder in nood'.