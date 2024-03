Omwonenden Leusdens fietspad willen actie gemeente tegen scooters na doodgereden hondje

Ruim een week geleden ging het mis. Een hondeneigenaar was bij het bruggetje achter de tennisvelden van De Wetering vuil aan het opruimen. Het was vroeg, er was niemand in de buurt en ze had haar hondje ondanks dat het losloopgebied is aan de lijn. "Haar Watson was een adoptiehond, die was vrij angstig en bleef altijd dichtbij haar. Ze had gewoon niet verwacht dat er verkeer zou op de zaterdagochtend", vertelt Janssen.