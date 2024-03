Onderzoek 'bangalijst' Utrechtsch Studenten Corps door OM in volle gang, meer aangiftes verwacht

De lijst waar het onderzoek en de aangiftes om draaien, is een door USC-leden opgestelde PowerPointpresentatie genaamd 'Grietenpresentatie 2023' met daarin onder meer de namen en adresgegevens van eerstejaarsstudentes van de Utrechtsche Vrouwelijke Studentenvereeniging (UVSV). De studentes worden in die presentatie seksueel beoordeeld. Onderwijsinstellingen Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht heeft de subsidies voor het USC per direct stopgezet . Het USC-bestuur liet eerder weten dat de betrokken leden voor onbepaalde tijd zijn geschorst, maar was daarna niet meer bereikbaar voor commentaar.