Brandweer helpt bewoner zijn eigen huis in, lift kapot

Het is niet de eerste keer dat de lift kapot is, zo betoogt bewoner Joop Blad. "Ik woon hier nu al drie jaar en regelmatig is hij wel kapot. En daar balen wij gewoon van." Blad zegt dat bewoners regelmatig contact hebben met de Alliantie maar dat dat vaak niet helpt. Ook Abdullah Demir baalt van de situatie. "Wij zijn natuurlijk jong. En het is voor ons natuurlijk sport om met de trap te gaan. Maar als je op de zesde verdieping woont en je bent afhankelijk van een rollator of iets dergelijks, echt afhankelijk van de lift dan zit je dus opgesloten thuis."