Zoëy over de buizerd: 'De meest voorkomende roofvogel van Nederland heeft het moeilijk'

Baarn - Stil zwevend op de thermiek of zittend op een paaltje langs de snelweg: de buizerd is de roofvogel die we over het algemeen het meest zien in Nederland. Voor de leek is 'ie soms nog lastig te herkennen, daarom een paar belangrijke herkenningspunten: een kleurschakering tussen wit en donkerbruin, een brede, niet zo ver uitstekende kop, brede vleugels en - we gaan even af op Eddy - "een heel opvallende roep die bijna klinkt als een kort, hoog 'miauw' van een kat".