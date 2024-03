De Ronde Venen koos voor zonnevelden, maar niemand wil ze in achtertuin: 'Wil niet tegen zee van glas aankijken'

Statkraft zegt hun best te doen om in contact te komen en te blijven. Dat nog niet overal een antwoord op is komt deels omdat het bedrijf volop bezig is met onderzoeken, bijvoorbeeld over het leefgebied van de weidevogels. Daarnaast had Statkraft gisteravond een informatiebijeenkomst gepland in een hotel maar die ging op het laatste moment niet door. Het hotel bedankte voor de eer nadat het had vernomen dat inwoners met een trekker en een spandoek naar de informatieavond wilden komen.