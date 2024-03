'Levensgevaarlijke verkeerssituatie' in Hoogland wordt niet teruggedraaid

De invoegstrook van de fietsers is namelijk vlak achter het ingaan van een 30km-zone. Maar de fietser is niet heilig in de hele situatie, vindt een andere fietser. "Ze letten niet op en duiken zo de weg op", vindt ze. Weggebruikers moeten zich volgens haar aan de regels houden. Toch is ze niet positief over de situatie. "Het is onveiliger geworden. Het moet weer terug naar de oude situatie."