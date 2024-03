Utrecht gaat niet in op alternatief energieplan voor polder Rijnenburg: 'Afspraken al gemaakt'

"Het plan van de grondeigenaren hebben we pas in december aangeboden gekregen. In overleg met Rijne Energie hebben we afgesproken dat we doorgaan met het plan zoals afgesproken. Zij hebben gezegd dat ze geen meerwaarde zien in het plan van de grondeigenaren. Daarom hebben wij ook geen inhoudelijke toetsing gegeven aan het plan," aldus projectleider Rob Evelein van de gemeente Utrecht.