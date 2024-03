Bunschotense dartster schrikt van reactie na trans-rel

Dat er een verschil is, weerspreekt belangenorganisatie Transgender Netwerk. "Transvrouwen uitsluiten maakt sport niet eerlijker. Er zijn geen wetenschappelijke feiten over de sportprestaties van transgender vrouwen in de topsport die uitsluiting rechtvaardigen." Het uitsluiten van transgender vrouwen vanwege zogenaamd voordeel is dan ook discriminatie, vindt de organisatie. "Wij roepen sportbonden op om transsporters te steunen en discriminatie te bestrijden."