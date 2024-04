Illustrator Max Kisman over PeaceNow de liefde seks en z'n grootmoeder

Er is meer van Kismans hand dat we wekelijks zien. De 71-jarige kunstenaar is onder meer bekend van zijn illustraties voor de VPRO en de Volkskrant. Iedere zaterdag zie je zijn werk in het Volkskrant Magazine bij de meest gelezen rubriek van Nederland: 'de liefde van nu'. Kisman: "Als tekenaar krijg ik het artikel van Corine Koole en daar moet ik dan iets bij verzinnen. Wat ik niet wil is het verhaal 'gewoon' illustreren. Liever zoek ik naar het overstijgende. Is wat er speelt haat en nijd, echte liefde, passie, twijfelachtig of angst. En dat probeer ik te tekenen".