Kamerleden geïnformeerd over alternatief verbreding A27 bij Amelisweerd: 'Bijna te mooi om waar te zijn'

Bij de uitvoering is het volgens experts wel belangrijk dat de drie pijlers van het plan worden uitgevoerd. Ten eerste moeten mensen die in de buurt wonen worden verleid de fiets of het openbaar vervoer te pakken. Ook moet de wegcapaciteit worden vergroot door rijstroken smaller te maken waardoor er meer stroken op de rijbaan passen. En andere wegen in de regio moeten beter gebruikt gaan worden. Zo moet de Noordelijke Randweg Utrecht zorgen dat het autoverkeer beter verdeeld wordt rondom Utrecht.