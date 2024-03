Ontdekking dierenambulance krijgt landelijk vervolg: 'Kan verschil maken tussen leven en dood'

Zodra Bosman een vogel had getest, stuurde ze de resultaten door naar stichting DierenLot. Vervolgens werd het dier naar Dutch Wildlife Health Center (DWHC) in Utrecht gebracht. "Al mijn eigen bevindingen kwamen toen overeen met de officiële uitslagen. Toen ben ik deze test onder de aandacht gaan brengen bij de overheid en bij andere dierenambulances. Je doet het immers in het belang van het dier, want zo’n test kan het verschil maken tussen leven en dood.”