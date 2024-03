19-jarige Utrechter aangehouden voor 6 helpdeskfraudezaken: zeker 60.000 euro gestolen

De verschillende slachtoffers werden telefonisch benaderd, telkens met een smoesje. Zo werd in Bilthoven een 67-jarige vrouw aan de telefoon verteld dat er een lening op haar naam zou zijn afgesloten door een bedrijf. Als zij dat zelf niet had gedaan, was het noodzakelijk om alle pinpassen, creditcards en haar telefoon in te leveren. Een koerier zou dit komen ophalen. Haar werd extra angst aangepraat met een smoesje dat de politie zich zorgen maakte om haar veiligheid, omdat haar gegevens in handen zou zijn van gevaarlijke criminelen. Het slachtoffer maakte zich veel zorgen en trapte in de oplichtingstrucjes.