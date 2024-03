Wija maakt de passie toegankelijk voor blinden: 'Je moet het beleven'

Wija staat tijdens de voorstelling achter een preekgestoelte met een paarse doek erover. Ze draagt voor: "Ik wil dat jullie van elkaar blijven houden, en van God blijven houden." Sommige inwoners knikken mee, anderen praten er zachtjes doorheen. Als de band weer begint te spelen, veert iedereen op. Mensen zingen mee. Op de melodie van Celine Dions My heart will go on: "Hier of daar, we zijn bij elkaar, in mijn hart blijf je bij me, voor altijd, blijf jij bij mij."