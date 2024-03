Geen aanwijzing voor omkoping door Khalid Kasem, presentator opgelucht: 'Dit bevestigt wat ik altijd heb gezegd'

Kasem legde zijn functie als presentator van het tv-programma Khalid & Sophie tijdelijk neer, door publicaties in het Algemeen Dagblad (AD) over vermeende omkoping. Kasem is blij dat er een eind komt aan een voor hem en zijn gezin "heftige periode." "Ondanks het rotsvaste vertrouwen in een goede uitkomst, heeft dit grote gevolgen gehad voor zowel mijn rol als TV-presentator als voor mijn gezin en de mensen die dichtbij mij staan", meldt hij in zijn verklaring.