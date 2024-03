Deze wijk in Nieuwegein is zó bijzonder, dat hij misschien wel beschermd gaat worden

Deze zogenoemde Bloemkoolwijk is in de ogen van de Rijksdienst "een pareltje". Dit type wijk kwam in de jaren zeventig op en was héél anders dan daarvoor. Marcel IJsselstein legt uit: "We wilden onze auto ergens kwijt kunnen, onze kinderen buiten laten spelen. Tegelijkertijd kwamen we er ook achter: misschien moeten we niet alles platgooien, maar gebruikmaken van wegen die er al liggen. Dat zie je hier perfect terug. Het is een doolhof van huizen die op een of andere manier met elkaar zijn verbonden."