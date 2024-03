Regio Utrecht polst bewoners over studie betere bereikbaarheid ov

Van de eerste effecten van de mogelijke ov-maatregelen heeft U Ned inmiddels een beeld. Zo is er onder meer gekeken naar de gevolgen voor de reistijd als bepaalde maatregelen worden uitgevoerd en naar de geluidsoverlast door werkzaamheden. Op de bijeenkomsten in april kunnen bewoners, reizigers en andere belangstellenden zich laten informeren over die effecten en er hun mening over geven.