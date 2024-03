Ernstig bijtincident in Baarn: ruiter en paard gewond door loslopende hond

De ruiter viel tijdens het bijtincident van het paard af en moest met spoed worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Over zijn of haar toestand is verder niets bekendgemaakt. Het paard liep meerdere bijtwonden op, zo is op foto's op social media te zien. Een tweede paard dat bij het incident aanwezig was bleef ongedeerd. "Gelukkig wisten de paarden een veilig plekje te vinden en zijn daar opgevangen door bezorgde burgers", schrijft Natuurtoezicht Gemeente Baarn.