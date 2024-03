112-nieuws: Rookschade nadat bank vlam vat in Amersfoort | Rijbewijs snelheidsduivels ingenomen

Aan de Kattenbroekerweg in Amersfoort is vanmiddag brand ontstaan in een woning nadat een bank vlam vatte. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht (VRU) laat weten dat de brand snel onder controle was, maar dat er wel veel rook is vrijgekomen. Niemand is gewond geraakt door de brand of de rook, wel is er rookschade ontstaan.