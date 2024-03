ANWB waarschuwt voor files op de weg tijdens Pasen: ook vanavond al drukte verwacht

Tijdens de paasdagen zijn vooral De Keukenhof, de Designer Outlet in Roermond en het circuit van Zandvoort populair, met daardoor in de omgeving verkeersopstoppingen. Werkzaamheden aan de Beneluxtunnel zorgen in de regio Rotterdam voor overlast. Ook de A27 is dit weekend dicht, tussen de knooppunten Hooipolder en Gorinchem.