'Hoger' onderwijs gaat verdwijnen, zo denken de 'hoge' scholen in Utrecht erover

In onze regio zitten onder meer de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Tio en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). De minister gaat binnenkort in gesprek met het onderwijsveld. De instelling noemt een naamsverandering "veel te voorbarig". "Bij HKU spreken we al van hbo en niet van hogeschool. We werken nauw samen met mbo’s en zijn toegankelijk. Voor ons is er geen onderscheid tussen ambacht en kennis: we doen het allebei. Het samenbrengen van kennis en kunde leidt tot het beste werk."