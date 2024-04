Geld of idealen? Cabaretier Boban Braspenning over de dilemma's in het leven

Utrecht - Cabaretier, ethicus, illustrator en econoom: Boban Braspenning is het allemaal. Het is een mooie samenvatting van de man die eerder zowel de publieks- als de juryprijs won in het Groninger Studenten Cabaret Festival. Hij kan zich er wel in vinden: "Ik volg blijkbaar twee sporen. Aan de ene kant ben ik heel inhoudelijk en schreef ik een scriptie over banken, aan de andere kant heb ik een heel creatieve kant. Als student speelde ik in een bandje met huisgenoten en tijdens mijn studie schreef en tekende ik een kinderboek: een sprookje over banken".