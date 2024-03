Zeist loopt warm voor lijdensweg Jezus in tv-spektakel The Passion

In de ochtend is Zeist nog stil, maar gisteren waren de repetities in volle gang. Zo heeft Winter Angela Schijf al horen repeteren met het lied 'Zelfs je naam is mooi'. "Hoe Henk Westbroek in het verhaal komt durf ik niet te zeggen, maar het klonk in ieder geval fantastisch." Terwijl de hotelmanager vanuit zijn hotel uitkijkt op het nu nog lege witte podium, staan er een handjevol mensen te kijken naar de opbouw. Zo ook een hotelgast uit België: "Het is heel indrukwekkend. Afgelopen dagen heb ik alles zien veranderen vanuit het hotel. Vanavond ga ik weer terug naar België, maar ik ga zeker kijken voor de tv."