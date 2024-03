Utrecht 'hot' in internationale kranten: hoe kan dat?

Onder meer The New York Times, The Guardian, The Daily Star, The Mirror, The Bristol Post, de Frankfurter Allgemeine en Financial Review schreven de afgelopen tijd stukken over Utrecht. Sommige verslaggevers keken ook over de stadsgrens. Ze verwonderden zich over de midgetgolfbanen in Lage Vuursche, nachtelijke droppings van de scouting in Austerlitz en Houten als 'fietshemel'