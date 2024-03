Onder de indruk van tv-circus The Passion: 'Zo'n grote show in je dorp, dat zie je niet elke dag'

Even later verschijnt Angela Schijf, Maria in het stuk, op het kruisvormige podium. Ze zingt haar stuk terwijl Matteo van der Gijn (Petrus) meedanst buiten het podium. Cameramannen kijken hoe ze alles het best in beeld kunnen brengen. Achter hekken staan tientallen toeschouwers. Zo'n grote show in je dorp, dat zie je niet elke dag. "Ik vind het indrukwekkend om te zien wat er allemaal bij komt kijken", zegt een man langs de kant.