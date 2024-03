Oppositiepartij EenUtrecht: Utrecht moet veel minder huizen gaan bouwen

Een ander plan van zijn partij is om minder huizen te gaan bouwen. Nu heeft de gemeente de opdracht om 3.000 nieuwe huizen per jaar te realiseren. Dijkstra wil dat terugbrengen naar 1500. Met die 3.000 woningen lost de stad vooral de woningnoodproblemen van de rest van Randstad op, is zijn betoog. Het antwoord van de wethouder is juist dat meer woningen meer opleveren, bijvoorbeeld aan onroerendezaakbelasting. Coalitiepartijen in de raad hoonden het plan weg, zodat de verwachting is dat ook die motie het later vandaag niet gaat halen.