Werfkeldereigenaren eindelijk positiever over de gemeente

Het wervenstelsel in Utrecht is op veel plekken in slechte staat. Walmuren verzakken, kelders van bewoners lekken en staan in sommige gevallen op instorten. Dat herstel aan de kelders is al lang hard nodig. De samenwerkingen tussen eigenaren en de gemeente liep lange tijd stroef. Uit nieuw uitgevoerd onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt dat de samenwerking met de keldereigenaren beter gaat.