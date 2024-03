Man die vrouw van spoor redde, krijgt heldenmedaille

De vrouw was van haar racefiets op het spoor gevallen en niet meer in staat zichzelf in veiligheid te brengen. Van Meenen stapte uit zijn auto, rende naar de zwaargewonde vrouw en haalde haar van de rails. Vlak daarna gingen de slagbomen dicht en niet veel later passeerde een intercity vanuit Utrecht naar Driebergen, schrijft de gemeente.