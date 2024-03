OM eist taakstraf voor pakketbezorger die fietsster doodreed op bedrijventerrein Lage Weide

De weg was droog en het was nog niet helemaal donker toen de bestuurder om 20:50 uur het kruispunt naderde. Hij had niet het gevoel gehad dat hij te hard reed, verklaarde hij in de rechtbank. Maar andere weggebruikers die getuige waren van het ongeluk was dat wel opgevallen. Zij zagen hoe het slachtoffer door de lucht vloog en de bestuurder radeloos en in shock uitstapte.