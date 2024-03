Utrechter zou dochter jarenlang hebben misbruikt: 'Stopte pas toen zij op haar 19e zwanger bleek'

Volgens de vrouw gebeurde het niet alleen thuis, maar ook in de auto, bij haar oppasadres en op vakantie. "Je kunt beter vragen waar het niet gebeurde", verklaarde zij bij de politie. Haar broertje had destijds in het bijzijn van een oom al eens gezegd dat zijn vader steeds aan de borsten en in het kruis van zijn zus zat, als hun moeder niet thuis was.