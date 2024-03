Een van de beste paasstollen van het land komt uit Werkhoven: 'Mensen komen van heinde en verre'

Dat de bakkers later beginnen is goed voor hun sociale leven, zegt hij. "Ze kunnen later naar bed, en ze kunnen eventueel nog sporten als zij dat willen. We werken wat meer overdag en wat minder in de nacht." Zo blijft hij ook aantrekkelijker voor nieuw personeel. Want ondanks dat hij "een heel hecht team" heeft, blijft het vinden van goede bakkers een probleem.