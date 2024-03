Prominente 'autonoom' uit Den Dolder wordt vervolgd voor dreigen met terreuraanslag op politie

Verschil tussen autonoom en soeverein

Autonome burgers vinden dat de overheid geen macht over hen kan uitoefenen en plaatsen zichzelf bewust buiten de samenleving. Ze weigeren bepaalde belastingen en boetes te betalen, omdat zij nooit akkoord zijn gegaan met die financiële verplichtingen. Andere voorbeelden van autonoom leven zijn het uitschrijven bij de zorgverzekeraar en het weigeren van deurwaarders. Autonomen volgen een complottheorie die is gebaseerd op het idee dat het mogelijk is om binnen de Nederlandse landsgrenzen te wonen en je tegelijkertijd te onttrekken aan de rechten en plichten die daarbij horen. Vaak willen zij wel graag aanspraak maken op bepaalde voorzieningen, zoals een bijstandsuitkering.

De soevereine burgers gaan nog een stapje verder. Zij doen afstand van elke vorm van autoriteit van buitenaf. Zo hebben ze naar eigen zeggen geen paspoort of BSN-nummer. Op geen enkele wijze wil de soeverein gebruik maken van zaken uit het systeem. De ‘Reünie van Vrije Mensen van Vlees en Bloed’, is een vereniging die claimt mensen te helpen soeverein te worden. Ze beweren dat je bij de koning je soevereiniteit kunt claimen en om vervolgens onafhankelijk verder te leven.

De aanhangers van de theorieën van de autonomen en soevereinen zijn vaak kwetsbare mensen die in de maatschappij in de knel zijn gekomen. Door het volgen van die theorieën worden de problemen echter alleen maar groter. Grote schulden en huisuitzettingen zijn niet zelden het gevolg.

De AIVD schatte vorig jaar in dat ongeveer honderdduizend mensen in meer of mindere mate geloven in het anti-institutionele gedachtegoed. Ook bij de belastingdienst zijn duizenden aanhangers bekend, die hun betalingsverplichtingen niet willen nakomen. De AIVD, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht waarschuwen al langer voor de gevolgen van het actief aanhangen van deze ideeën. Die zouden ook tot extremisme kunnen leiden.