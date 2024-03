Illegale chauffeurs uit Filipijnen reden voor transportbedrijf, één werkte al 12 jaar in Nederland

De zaak kwam aan het rollen tijdens een nachtelijke controle in 2022. De inspecties werden gedaan bij depots van grote pakketdienstverleners. Een inspecteur herkende de naam van één van de chauffeurs. Toen er om documenten gevraagd werd, bleek er van alles mis te zijn. De Filipijn was niet gerechtigd om in Nederland te werken, er was geen tewerkstellingsvergunning voor hem geregeld.