Nieuwe 'slettenlijst' gaat rond, nog onduidelijk wie de makers zijn: 'Hoe dan ook, USC is verantwoordelijk'

Het is niet bekend wie de lijst heeft gemaakt, maar volgens de studentenvereniging is die "geschreven op een manier die de schijn moet laten ontstaan dat deze afkomstig is van een groep leden van het USC", zo laat USC weten aan ANP. Het Utrechtse corps wil niet reageren op vragen van RTV Utrecht en houdt de deuren gesloten. De makers van de brief schrijven dat ze "trouwe leden" zijn, en dat publicatie een "tegenaanval tegen het plebs" is.