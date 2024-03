Tekort aan astmamedicijn, Longfonds wil herhaling voorkomen

"Enkele dagen geleden is het tekortenbesluit genomen. Hierdoor kunnen apothekers nu ook hun medicijnen uit het buitenland bestellen. Maar als je het nu bestelt, is dat morgen nog niet in huis", zegt Illy. "Ik denk dat we goede afspraken hebben gemaakt met de voorschrijvers en apothekers. Daarom heb ik er vertrouwen in dat het nu niet gaat lijden tot problemen bij patiënten."