Rabbijn aangevallen in winkelcentrum Overvecht, burgemeester spreekt afschuw uit

Utrecht - De rabbijn Aryeh Heintz is vanmiddag aangevallen in winkelcentrum Overvecht in Utrecht. De politie laat weten dat er inderdaad een incident heeft plaatsgevonden met een rabbijn, maar kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Burgemeester Sharon Dijksma spreekt haar afschuw uit over het incident en laat weten dat alles op alles wordt gezet de dader te pakken.