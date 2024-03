Wat is er te doen met Pasen in Utrecht?

De Utrechtse Duifstraat in de Vogelenbuurt heet met Pasen tijdelijk Vredesduifstraat. Er zijn 80 houten vredesduiven gemaakt die door creatieve bewoners zijn gedecoreerd. Ze hangen in de bomen om positieve energie over te brengen. "Vooroordelen en polarisatie kunnen zoveel leed veroorzaken en ja, willen we eigenlijk niet allemaal gewoon geliefd en gerespecteerd worden?", aldus de initiatiefnemers.