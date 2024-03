Van je zangkoor naar een grote musical: deze Leusdenaren doen auditie voor het Pauperparadijs

De musical Het Pauperparadijs stond hiervoor in Veenhuizen en Carré en gaat over Drenthe in de 19e eeuw. In die periode werden arme stadsbewoners uit het westen van het land, richting Veenhuizen gestuurd. "Destijds noemden ze deze mensen paupers", legt regisseur Tom de Ket uit. "In Drenthe zouden ze heropgevoed worden. Maar nu kijken we er ook op terug als een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis, waar veel fout is gegaan. Soms voelde het niet als opvoedingskamp, maar meer als strafkamp."