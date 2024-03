Groeiende onrust over vliegtuigroute boven provincie Utrecht: 'Nog drukker dan gedacht'

Uit een nieuwe analyse blijkt volgens actiegroep Stop4deroute dat het drukker wordt dan het ministerie zegt: niet 115 vliegtuigen per dag, maar 193 tot 235 per dag. De huidige berekeningen zouden aan de lage kant zijn, "gezien het grote aantal bestemmingen in zuidoostelijke richting dat vanaf Schiphol wordt aangedaan". Ook is volgens de onderzoekers niet duidelijk waar de inschattingen op gebaseerd zijn. In hun eigen rapport wordt een inschatting gemaakt op basis van vluchtaantallen voor alle bestemmingen vanaf Schiphol zoals gerapporteerd door Eurostat.