Onderzoek naar aanval op rabbijn in Overvecht: politie op zoek naar beelden en tips

"We onderzoeken wat zich precies heeft afgespeeld", laat de politie weten. "Daarom komen wij graag in contact met mensen die iets hebben gezien. Ook willen we graag spreken met de andere man in dit verhaal." De politie roept omstanders of andere getuigen op om tips te delen, eventueel anoniem via 0800-7000. "Mocht je beeldmateriaal hebben, dan kan je dit ook naar ons sturen", meldt de politie tot slot.