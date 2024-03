Gemopper over zomertijd jaarlijkse traditie: wie gaat het afschaffen?

De reden voor het invoeren was ooit energiebesparing. Als het 's avonds langer licht is, gebruiken we minder stroom voor verlichting, was het idee. Onderzoek wijst inmiddels uit dat er niet veel verandert in het energieverbruik. 's Ochtends doen we de lichten juist eerder aan. Bovendien is de verlichting tegenwoordig veel zuiniger geworden. De moderne lampen verbruiken bovendien veel minder energie dan in de jaren ’70.