Hebben we hier een kikker in de bil? Dit zijn de 1 aprilgrappen van dit jaar

"Altijd al willen slapen in een echt poppenhuis? Grijp dan nu je kans! Het beroemde poppenhuis van Petronella de la Court is vanaf nu te huur", schrijft het Utrechtse Centraal Museum op X. Een nachtje in het poppenhuis zou 104 euro per nacht kosten. Wie even gemist heeft dat het 1 april is wordt snel uit de droom geholpen: "Helaas, de advertentie is een 1 aprilgrap." Het poppenhuis is wél te zien in het museum.