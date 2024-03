Utrecht geniet van Ronde van Vlaanderen: 'Net een EK-voetbal sfeer'

Woensdag kwam één van de favorieten Wout van Aert hard ten val tijdens Dwars door Vlaanderen, waardoor hij vandaag niet kon meedoen. Ook andere favorieten vielen woensdag en waren daardoor niet topfit. Daarom werd vooraf gesproken over een 'onthoofde' Ronde van Vlaanderen. Iedereen was het er dan ook over eens dat Mathieu Van der Poel vandaag zou winnen, behalve Pater Fabiaan. "Ik weet niet wie er gaat winnen, maar ik weet wel wie er niet gaat winnen: Mathieu Van der Poel." De afwezigheid van Van Aert was voor hem ook geen aderlating. "Het is zonde dat iemand er niet is, maar dat wil niet zeggen dat de koers daarom minder is."