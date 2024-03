Man aangehouden voor belagen rabbijn in Overvecht: 'We zijn heel angstig'

Hoewel het positief nieuws is dat er een verdachte is aangehouden, is het volgens Heintz een druppel op de gloeiende plaat. "Wat ik zie is dat antisemitisme wordt getolereerd. Het begint met woorden en gaat dan over in daden. Hoe ver mag vrijheid van meningsuiting gaan?" Als voorbeeld geeft ze het incident tijdens de opening van het Holocaustmuseum. "Daar werden haatdragende leuzen geroepen, maar niemand is daarvoor vervolgd."