112-nieuws: Twee explosies in Zeist | Paasvuur in Bunschoten geblust

De brandweer heeft een paasvuur aan Zevenhuizerstraat in Bunschoten geblust. Door een vonkenregen liepen woningen in de buurt het risico op een brand. De brandweer was enige tijd bezig met het blussen. In de buurt was er flink wat rookontwikkeling. Volgens een woordvoerder van de brandweer was er geen vergunning aangevraagd voor het paasvuur. "Dan krijg je zulke dingen."