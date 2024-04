Brug zoekt nieuwe eigenaar: Is dit de oplossing voor verkeersproblemen in Rhenen?

De brug is al eens over water vervoerd, dwars door Rotterdam. Dat kan dus. Maar toch zou het nog weleens moeilijk kunnen worden om de constructie via de Nederrijn naar Rhenen te krijgen. De meeste bruggen over de rivier hebben een doorvaarthoogte van zo’n 15 meter, dus de suurhoffbrug past er in principe niet onderdoor. “Ik ben niet de technische expert.” Zegt Wiesenekker. “Maar Nederland waterland weet altijd wel een oplossing. Daar bemoei ik mij niet mee.”