374 miljoen statiegeld niet geclaimd, 'bulkmachine' in Bunschoten moet daar verandering in brengen

Om de inzameling beter te laten verlopen, wordt bijvoorbeeld in Bunschoten grof geschut ingezet. Daar werd vorige maand namelijk de eerste 'bulkmachine' van Nederland geplaatst. Dat is een openbare statiegeldmachine waar je "24 uur per dag, 7 dagen in de week, oneindig veel statiegeldflesjes en -blikjes in één keer" kan inleveren.