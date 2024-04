Bange hond achtergelaten in Vleuten: 'Zo sneu'

Vleuten - Een hond is gisteravond aan een paal gevonden in Vleuten. Volgens de Dierenambulance Utrecht maakte de viervoeter een angstige indruk. De eigenaar is niet achterhaald. "Hij was zo bang, puur uit angst ging hij in de aanval", zegt Hettie van Oostenbrugge van Dierenambulance Utrecht. "Zo sneu."